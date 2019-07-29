Kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2019 yılı Diyanet, Kızılay kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramına az bir zaman kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 11 Ağustos bayramın birinci günü olacak. Bu bayramda Müslümanlar kurban kesme ibadetini yerine getiriyorlar. Bu ibadeti yerine getirecek olan vatandaşlar fiyatların nasıl olduğunu öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı fiyatlar ile ilgili açıklama yaptı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere fiyatlar ikiye ayrılıyor. İşte güncel fiyatlar...

DİYANET KURBANLIK FİYATLARI NEDİR?

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere fiyatlar ikiye ayrılıyor. Yurt içi kurbanlık fiyatı 890 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı 725 TL olarak açıklandı.

KIZILAY KURBANLIK FİYATLARI NEDİR?

Yurt içi ve yurtdışı olmak üzere fiyatlar ikiye ayrılıyor. Yurt içi kurbanlık fiyatı 850 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı 725 TL olarak açıklandı.

İstanbul’da 27 Temmuz gece yarısı saat 12’den sonra yasağın kalkmasıyla kurbanlıklar kente girmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkiinde ve TEM Otoyolu Çamlıca gişelerindeki denetimlerin haricinde pazarlara girişte de sıkı kontroller yapıldı. Evrak kontrolü ve veteriner onayından sonra kurbanlıklar çadırlara alındı. 310 çadırın bulunduğu Sultangazi kurban pazarında ilk günden yoğunluk yaşandı.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi. İstanbul’da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesileceğinin tahmin edildiğini söyleyen Yücesana’a göre büyükbaşta canlı kilogram fiyatları 26 lira, küçükbaşta ise 23 liradan başlayacak.

Bursa’da 1 ton 100 kilo gelen ‘Efe’ ile 1 ton gelen ‘Paşa’ isimli boğalar, pazarın en gözde kurbanlıkları oldu. Efe 33 bin TL’ye alıcısını beklerken, Paşa ise 25 bin TL’den satışa sunuldu.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.