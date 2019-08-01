Kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar? Kızılay, Diyanet kurbanlık bağış fiyatları...

Kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar? sorusu kurban kesecek olan vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. 2019 Kurban Bayramı için sayılı günler kala, kurban satış yerleri kurulmaya başladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen ovatandaşlar 2019 kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Piyasaların durumuna göre değişiklik gösteren kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde yem ve yakıt maliyetinin yanında döviz kurlarındaki durum da önem arz ediyor.Kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar? diye merak eden vatandaşlar için Kızılay, Diyanet kurbanlık bağış fiyatları haberimizde yer alıyor..

DİYANET KURBANLIK BAĞIŞ FİYATLARI NE KADAR?

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere fiyatlar ikiye ayrılıyor. Yurt içi kurbanlık fiyatı 890 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı 725 TL olarak açıklandı.

KIZILAY KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Yurt içi ve yurtdışı olmak üzere fiyatlar ikiye ayrılıyor. Yurt içi kurbanlık fiyatı 850 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı 725 TL olarak açıklandı.

İstanbul’da 27 Temmuz gece yarısı saat 12’den sonra yasağın kalkmasıyla kurbanlıklar kente girmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkiinde ve TEM Otoyolu Çamlıca gişelerindeki denetimlerin haricinde pazarlara girişte de sıkı kontroller yapıldı. Evrak kontrolü ve veteriner onayından sonra kurbanlıklar çadırlara alındı. 310 çadırın bulunduğu Sultangazi kurban pazarında ilk günden yoğunluk yaşandı.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi. İstanbul’da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesileceğinin tahmin edildiğini söyleyen Yücesana’a göre büyükbaşta canlı kilogram fiyatları 26 lira, küçükbaşta ise 23 liradan başlayacak.

Bursa’da 1 ton 100 kilo gelen ‘Efe’ ile 1 ton gelen ‘Paşa’ isimli boğalar, pazarın en gözde kurbanlıkları oldu. Efe 33 bin TL’ye alıcısını beklerken, Paşa ise 25 bin TL’den satışa sunuldu.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.