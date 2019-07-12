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Kümes hayvancılığı verileri açıklandı

Kümes hayvancılığı verileri açıklandı

Tavuk yumurtası üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yumurta üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalışla 1,6 milyar adet oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yumurta üretim miktarı mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Mayısta 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Mayısta kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,3 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 109 milyon olarak kayıtlara geçti. Kesilen hindi sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 26 geriledi. Mayısta kesilen hindi sayısı 458 bin oldu. Tavuk eti üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 8 artarken, yıllık bazda da yüzde 3,3 düştü ve 193 bin 330 ton olarak gerçekleşti.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 arttı ve 4 bin 656 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,4 düşüş gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi mayısta aylık bazda yüzde 1,5 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi 2018'in mayıs ayına göre yüzde 3,4 düştü.

(AA)

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