Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor! Başvuru tarihleri ve şartları nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanına göre içinde Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı , Arkeolog, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Tekniker bulunan 785 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Personel alımları için başvurular devam ediyor. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri haberimizde sizlerle..

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için aşvurular 25 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında "www.kulturturizm.gov.tr" adresinden alınacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan “Sınav Başvuru Kılavuzunu” incelemeleri gerekmektedir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.