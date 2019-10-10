Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler sonuçlarda..

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları arama motorunda yoğun oalrak araştırılıyor. 25 Eylül 2019 - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 785 sözleşmeli persone alımı başvuruları www.kulturturizm.gov.tr internet adresi üzerinden tamamladı. Gözler Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçlarına çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçlarına ilişkin bir tarih verilmedi.

SINAV BAŞVURULARI

Sınav Başvuru Sisteminin 25/09/2019 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 09/10/2019 tarihi saat 23:59'da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan, posta ya da bizzat veya diğer kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık (www.kulturturızm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş gün içinde, gerekçeleriyle birlikte, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

Adaylar ancak bir pozisyon unvanının sınavına başvurabilecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

ALIM YAPILACAK BÖLÜMLER

KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3)

ARKEOLOG (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3)

MÜZE ARAŞTIRMACISI (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3) Sanat Tarihçisi (22), Tarih (2), Arap Dili ve Edebiyatı (1)

MÜHENDİS (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3)

MİMAR (Toplam Adedi: 65, Puan Türü: KPSSP3)

ŞEHİR PLANCISI (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3)

TEKNİKER (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP93

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Toplam Adedi: 20, Puan Türü: KPSSP3)