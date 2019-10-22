Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Beklenen tarih geldi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığıkütüphaneci, müze araştırmacısı, arkeolog, mühendis, mimar, şehir plancısı başta olmak üzere 785 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvurular 25 Eylül 2019 - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili bir açıklama geldi. Başvuru sayısının fazla olması sebebiyle inceleme devam etmekte olduğu belirtilen açıklamada 22 Ekim 2019 tarihinde sıralama listesi açıklanacağı, sıralamada isimleri olan adayların 6 Kasım 2019 tarihine kadar da evrak teslimi yapmaları gerektiği belirtildi.

SINAV BAŞVURULARI

Sınav Başvuru Sisteminin 25/09/2019 tarihinde açılmasıyla başadı ve 09/10/2019 tarihi saat 23:59'da kapanfı Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan, posta ya da bizzat veya diğer kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık (www.kulturturızm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş gün içinde, gerekçeleriyle birlikte, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

Adaylar ancak bir pozisyon unvanının sınavına başvurabilecektir.



SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

ALIM YAPILACAK BÖLÜMLER

KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3)

ARKEOLOG (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3)

MÜZE ARAŞTIRMACISI (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3) Sanat Tarihçisi (22), Tarih (2), Arap Dili ve Edebiyatı (1)

MÜHENDİS (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3)

MİMAR (Toplam Adedi: 65, Puan Türü: KPSSP3)

ŞEHİR PLANCISI (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3)

TEKNİKER (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP93

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Toplam Adedi: 20, Puan Türü: KPSSP3)