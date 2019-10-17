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  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Kura çekiliş sonuçları sorgulama..

Kültür ve Turizm Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Kura çekiliş sonuçları sorgulama..

Kültür ve Turizm Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı" Kura çekiliş sonuçları sorgulama..

Kültür ve Turizm Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Koruma ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 140 adet “Sürekli İşçi” alınıyor. Başvuranların sayısı 3 bini buldu. Kura çekilişi ise bugün gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? sorusu başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor.  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 140 adet “Sürekli İşçi” başvurusu alınmıştı. Başvuru listeleri esas alınmak suretiyle açık iş sayısının (140) 4 (dört) katı kadar asıl (140x4=560) ve aynı sayıda (140x4=560) yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı kura çekimi, Bahçelievler Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:4 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Milli Kütüphane Konferans Salonunda bugün saat 10:00’da başlayacak. Kura sonuçları Bakanlığın (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek.

KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

KURAYA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARI

Adana (5),Afyonkarahisar (2),Aksaray (2),Ankara (7),Antalya (10),Balıkesir (1),Batman (5),Bilecik (1),Bitlis (3),Burdur (2),Bursa (5),Çanakkale (3),Diyarbakır (1),Düzce (3),Edirne (3),Gaziantep (3),Hatay (2),Isparta (1),İstanbul (8),İzmir (3),Kahramanmaraş (3),Karaman (2),Kars (4),Kırıkkale (2),Kırşehir (3),Konya (6),Kütahya (4),Manisa (2),Mersin (6),Muğla (5),Muş (2),Nevşehir (1),Osmaniye (2),Rize (1),Sakarya (3),Samsun (1),Şanlıurfa (4),Tekirdağ (2),Trabzon (3),Tunceli (5),Uşak (3),Van (4),Zonguldak (2).
 

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