Küçük yatırımcıyı hedefleyen uyanıklar arttı! Borsa'da 'üstat dolandırıcı' tuzağı

Borsa’ya bireysel yatırımcıların ilgisi tarihte görülmemiş şekilde artarken, fiyat hareketleriyle oluşan mağduriyet haberleri de yıl sonuna doğru artmaya başladı. Özellikle sosyal medyanın, hisse senedi fiyatlarını manipüle ederek bireysel yatırımcıların portföylerine göz diken dolandırıcılarla dolu olduğuna dikkati çeken analistler, yatırımcıların bu tuzaklara düşerek tasarruflarını kaybetmeden önce mutlaka yetkili aracı kurum ve uzmanların uyarılarını dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

‘ADAM NE DERSE ÇIKIYOR’



A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, sermaye piyasalarına gelen yaklaşık 700 bin yeni yatırımcı ile birlikte sosyal medya üzerinde hisse, emtia önerisi verenlerin sayısında ciddi artış olduğunu belirterek, “Hiçbir sorumluluğu olmayan sözde küçük yatırımcı dostu olan bu hesapları, Twitter, Facebook, Telegram ve hatta Tiktok’ta bile görmekteyiz. Genellikle derinliği pek olmayan hisselerdeki grup hareketine paralel önerilerde bulunup bireysel yatırımcıda ‘adam ne derse çıkıyor’ algısı oluşturuluyor ve böylece takipçi sayılarını hızlıca artırıyorlar” dedi. Atılal ”Sosyal medyada kendilerini, yine kendi oluşturdukları sahte hesaplarla ‘üstat’ olarak konumlandıran birçok sözüm ona uzman ve dolandırıcı bulunuyor” dedi.

DOLAR 4 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ



Türk Lirası yabancı paralar karşısında yeni haftaya sert yükselişle başladı. Dolar gün içinde 7.40 liraya kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar Merkez Bankası’nın geçen haftaki faiz kararının ardından yönünü aşağı çevirmiş ve haftayı 7.5529’ten kapatmıştı. Dolar küresel piyasalarda da haftaya düşüşle başlarken Bloomberg Dolar Spot Endeksi dün yüzde 0.24 düştü. Doların iç piyasadaki düşüşü ise daha sert oldu. Gün içinde bir ara yüzde 2.2 değer kaybeden dolar günü 7.40 liradan tamamladı. Geçen haftayı 1426.03 puan seviyesinden tüm zamanların rekoruyla tamamlayan Borsa İstanbul da güne yükselişle başladı. Borsa endeksi dün de yüzde 0.93 değer kazanarak yeni bir rekor daha kırdı.

‘YAN KAĞIT’LARA DİKKAT



İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz hisse senetleri piyasasına ilginin arttığını, bugüne göre çok daha ucuz olan BIST 100 endeksi kapsamındaki hisse senetlerine değil de borsacıların “yan kağıt” diye isimlendirdiği derinliği az hisselere yönelim olduğunu anlattı.