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  3. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi 10 Eylül'den itibaren hizmet verecek
31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:10 | Son Güncelleme:

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi 10 Eylül'den itibaren hizmet verecek

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi 10 Eylül'den itibaren hizmet verecek
AA

İstanbul Çamlıca tepesindeki antenleri tek bir yapıda toplayan ve yayın faaliyetleri RTÜK tarafından yürütülen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi, 10 Eylül'de hizmete girecek.

Radyo ve televizyon vericilerinin tek bir noktada toplanarak görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen, yayın faaliyetleri RTÜK tarafından yürütülen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde 10 Eylül'de hizmet verecek.

AA'da yer alan habere göre, Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla Mart 2016'da çalışmalarına başlanan kulede son aşamaya gelindi.

TEST YAYINLARI YAPILACAK

Kuleden bugün başlayacak test yayınları, İstanbul il merkezine yönelik radyo yayını yapma hakkı bulunan kuruluşların tamamının yayınlarının iletileceği şekilde yapılacak.

Test yayınları, salı günü 06.00'ya kadar sürecek.

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