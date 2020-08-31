Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi 10 Eylül'den itibaren hizmet verecek

Radyo ve televizyon vericilerinin tek bir noktada toplanarak görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen, yayın faaliyetleri RTÜK tarafından yürütülen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde 10 Eylül'de hizmet verecek.

AA'da yer alan habere göre, Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla Mart 2016'da çalışmalarına başlanan kulede son aşamaya gelindi.

TEST YAYINLARI YAPILACAK

Kuleden bugün başlayacak test yayınları, İstanbul il merkezine yönelik radyo yayını yapma hakkı bulunan kuruluşların tamamının yayınlarının iletileceği şekilde yapılacak.

Test yayınları, salı günü 06.00'ya kadar sürecek.