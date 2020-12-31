Kripto para piyasası 768 milyar dolara ulaştı: Bitcoin'de yeni zirve

Bitcoin’in yeni zirvede toplam piyasa hacmi de 543.17 milyar dolarlık yeni rekor düzeyi, 768.31 milyar dolarlık toplam hacim içindeki payı da yüzde 70.7’yi gördü.

DHA'da yer alan habere göre, Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.19 artışla 28 bin 999.73 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 25,93 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 20 milyar dolarlık artışla 538,25 milyar dolara yükseldi.

Analistlere göre, Bitcoin’deki hızlı tırmanışı, yıl sonuna doğru giderek artan kurumsal alımlar destekledi.

Bu kurumsal alımlar arasında:

- Anthony Scaramuccis Skybridge Capital (Aralık’ta 25 milyon dolarlık alım yaptı),

- MassMutual (Aralık’ta 100 milyon dolarlık alım yaptı),

- Guggenheim (Değeri 5 milyar doları bulan makro fonunun yüzde 10’una kadar alım yaptı) bulunuyor.

BİTCOİN TOPLAM PİYASA HACMİNİN YÜZDE 70'İNİ OLUŞTURUYOR

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 63 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından beş tanesi de düşenler arasındaydı.



Kripto para piyasalarında toplam hacim 24 saatte yaklaşık 23 milyar dolar artışla 762 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 7.0 milyar dolarlık düşüşle 185 milyar dolara geriledi.

Toplam 8,150 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,339 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 70.7’sini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 4.19 artışla 28,999.73 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.80 artışla 741.51 dolar,

3.Tether yüzde 0.02 artışla 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 8.15 artışla 0.21 dolar,

5.Litecoin yüzde 2.70 düşüşle 126.23 dolar,

6.Polkadot yüzde 7.57 artışla 7.95 dolar,

7.Bitcoin Cash yüzde 0.98 düşüşle 352.37 dolar,

8.Cardano yüzde 1.04 düşüşle 0.17 dolar,

9.Binance Coin yüzde 0.39 düşüşle 37.45 dolar,

10.Chainlink yüzde 2.64 düşüşle 11.22 dolardan işlem görüyordu.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Ripple sessizliğini bozdu" başlıklı analizinde, "Ripple'a açılan davanın ardından kripto para borsalarından delist haberleri gelmeye devam ediyor. Son çıkış ise Bittrexten. Bittrex, 15 Ocakta XRP'yi ve çaprazlarını listesinden kaldıracak. Yatırımcılar bir sonraki açıklamaya kadar cüzdanlarını kullanabilecekler" diye anımsattı ve şu değerlendirmeyi yaptı:

Kripto para piyasasında çok az destekle karşılaşan Ripple'ın CEOsu birkaç hafta içinde olanlara yanıt vereceklerini ve herkesin hikayeyi şuan SEC'ten duyduğunu belirterek birçok masum insanın etkilendiğine vurgu yaptı. SEC ile Ripple davasının ön duruşması ise New York Güney Bölgesi Fedaral Mahkemesinde 22 Şubatta görülecek. Şirket, ABD dışındaki diğer ülkelerde faaliyetini sürdüreceğini açıkladı.

Çelik, "ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Bitcoine 182 milyon dolar yatırdı. CoinDesk ve The Block tarafından elde edilen bir belgeye göre, Fidelity Digital Assets ve Silvergatei içeren bir dizi kripto para firmasıyla ortak olan Anthony Scaramucci, Skybridge Capitalın oluşturduğu Bitcoin fonuna aktarım yaptı. Açıklamasına göre, MicroStrategynin düzenli alımları Bitcoin alımında ilham kaynağı oldu." dedi.

Çelik değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Nasdaq şirketi Marathon, 70 bin Bitcoin madencilik cihazı aldı. Nasdaq borsasında listelenen ve aynı zamanda Kuzey Amerika bölgesinin en büyük madencilik şirketlerinden biri olan Marathon Patent Group (MARA)nın yaptığı alım 170 milyon dolar değerinde. Marathon hisseleri ise dün yüzde 30 yükseldi.

BTCUSD 30000 seviyesine yöneldi. Psikolojik direncin kırılmasıyla ani ataklar meydana gelebileceği düşünülen kripto para biriminde 36300 ve 40800 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 28300 ile 30000 bant aralığından pozitif bir çıkış yakalaması reaksiyonun devamlılığı için önemli.

Aşağıda ise 26600 desteği dikkatle izlenmeli. Özellikle 28300 seviyesinin üzerinde tutunamazsa, BTCUSD'de kademeli olarak 26600 ve 24300 destekleri izlenebilir.

Ancak, kurumsalların ve yüklü portföy sahiplerinin Bitcoin alımlarının sürdüğünü, hodl yapan yatırımcıların pozisyonlarını bozmaktan yana henüz aksiyon almadıklarını düşünürsek Bitcoin'deki pozitif algının devam etmesini bekleyebiliriz. Oluşabilecek geri çekilmeler ise kritik ve piyasayı etkileyecek haber çıkmadığı müddetçe alım fırsatı olarak değerlendirilebilir."

Haberin Özeti

, son 24 saatteartışlaa yükselirken, birimin haftalık kazancı daolarak hesaplandı.• Toplam piyasa hacmi 24 saatte yaklaşık 20 milyar dolarlık artışlaa yükseldi.• Bitcoin, toplam piyasa hacminin'ini oluşturuyor.