Kredilerde erteleme cari faizden yapılacak

Bankacılık sektörünün koronavirüs salgını sonrası firmaların ve bireylerin kredi ve kredi kartı sorunlarını aşması için devreye aldığı erteleme paketinin detayları belli oldu. Ertelemede krediler için cari faiz, kredi kartları için de mevcut öteleme faizi uygulanacak. Merkez Bankası hafta sonu 1 Nisan itibarıyla kredi kartında azami faizi 1.25’e çekmişti. O yüzden bankaların uygulayacağı öteleme faizinde en düşük 1.25’lik faiz dikkate alınacak. Böylece bin liralık kredi kartı borcunu 3 ay ötelemek için 49.50 lira ödemek gerekecek. Mevcut ötelemenin önceki uygulamadan farkı ise asgari ödeme istenmeyecek.

3 AY ÖDEME YOK



Bireysel kredilerde ise cari faiz oranları kullanılarak öteleme yapılacak. Mart, nisan ve mayısa ait ödemelerin ertelenmesiyle 3 aylık ödemesiz bir dönem olacak. Ödemeler, taksit ödemesiz dönemden sonra haziran ayında tekrar başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Kamu bankaları, ertelenecek 3 aylık dönem için hesaplanan faiz tutarını kalan taksitlere eşit olarak bölerek müşterilerinin ödeme güçlerini zorlamayacak bir uygulama gerçekleştirecek. Kredinin taksitleri 3 ay ertelenirken, kredinin nihai vadesi de 3 ay ötelenmiş olacak.

İLK TAKSİTE EKLİYORLAR



Bununla ilgili düzenlemeyi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) hafta sonu yaptı. Bu arada bazı özel bankalar ise ertelenecek dönem için hesaplanan faiz tutarının tamamını 3 aylık ödemesiz dönemi takip eden ilk taksite eklediklerinden müşteriler, yakın zamanda ödeme güçlerini zorlayabilecek yüklü bir ödeme ile karşı karşıya kalabilecek. Bazı bankalar, kredi kartı ve Kredi Mevduat Hesabı (KMH) borçlarını ise taksitli ödeme planına bağlayarak 3 aya kadar ödemesiz 12 veya 24 ay vadelerle ödeme imkanı sunuyor.

10 BİN LİRAYA 318 LİRA ÖTELEME FAİZİ VAR



Bankaların kredi taksit ertelemelerinin müşterilere maliyetinin ne olacağı merak ediliyor. Örneğin, 10 bin liralık 60 ay vadeli, yüzde 1,05 faiz oranıyla tüketici kredisi kullandırıldığında taksit tutarı 238 lira oluyor. Bu kredi 3 ay ötelendiğinde ilk 3 ay için ödenmesi gereken 318 liralık faiz, taksitte ya da kalan vadelere eşit dağıtılacak şekilde ödenebiliyor. Ertelenen 3 aylık döneme ait faizin ilk taksitle birlikte ödenmesi halinde erteleme dönemini takip eden ilk taksit tutarı 500 liranın üzerine çıkıyor. 3 aylık biriken faizin kamu bankalarında olduğu gibi kalan vadeye yayılması halinde aylık taksit farkı sadece 15 lira oluyor.

İŞLEM ÜCRETİ İÇİN BİLDİRİM ŞARTI



Merkez Bankası, bankaların ticari müşterilere yönelik bazı işlem ücretlerinin yeniden belirlenme usullerinde değişiklik yaptı. Bankalar artık işlem ücreti değişikliklerini iki gün önceden müşteriye bildirmek zorunda olacak.