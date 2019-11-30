Kredi notunu Türk-Japon şirketi verecek

Kamu bankaları, özel bankalar ve Borsa İstanbul, Japonya merkezli JCR Avrasya’yı satın alarak Türkiye’nin ilk kredi derecelendirme kuruluşunu oluşturdu. Türk bankaları ve finans kuruluşları JCR Avrasya’nın yüzde 85.05 hissesini satın almak üzere önceki gün anlaşma imzaladı. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) açıklamasına göre, yeni ortaklık, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini tespit edecek.

ORTAKLIK DEVAM EDECEK

Açıklamada, “Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu’yla mevcut ortaklık devam edecek. Uluslararası niteliğe, bilinirliğe ve tecrübeye sahip JCR ile yapılan bu stratejik ortaklık, ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için avantaj sağlayacak. Ulusal derecelendirme kuruluşu yerel şirketlerin derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacak” denildi.

KİMİN NE KADAR PAYI VAR?

Şirketin isminin değişip değişmeyeceğine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, Borsa İstanbul yüzde 18.50’lik payla en büyük hissedar oldu. Japonların yüzde 15’lik payı kalırken, diğer banka ve finans kuruluşları da yüzde 2.86’şar pay aldı.

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Analistlere göre, kredi derecelendirmede sıfırdan bir şirket kurma yerine JCR Avrasya’nın çoğunluk hisselerini satın alan Türkiye, hem zaman ve maliyet avantajı yakaladı, hem de uluslararası piyasalarda kredibilitesi olan ‘milli’ bir reyting şirketine sahip oldu. Sıfırdan bir şirket kurulması halinde, çalışan istihdamı, modelin geliştirilmesi için gerekli olan verilerin toplanması ve BDDK tarafından modellerin onaylanması için en az 4 yıl gerektiğini vurgulayan analistler, mevcut bir şirkete ortak olunmasının zaman ve maliyet kazancının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti.

ÖNCE BÜYÜK FİRMALARA NOT

BDDK tarafından yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları tarafından verilen notların sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında düzenlemeler yapılacak. l Kredi derecelendirme notlarının dikkate alınmasıyla genel olarak bankacılık sisteminin sermaye yeterlilik oranında bir artış meydana gelecek. Bankalar ve şirketler kredi derecelendirme hizmeti almak isteyebilir.

İlk aşamada belli bir ciro büyüklüğünün üstündeki firmaların derecelendirilmesi bekleniyor.

Kredi kullanan müşterilerin kredi değerliliği tespit edilecek, Hazine veya bankaların notları buna dahil olmayacak.

REYTİNG ŞİRKETİMİZ KURULDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimiyle kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak bu girişim, hayırlı olsun” dedi.