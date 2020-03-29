Kredi kartına çifte indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 1 Nisan 2020’den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40’tan yüzde 1,25’e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12’den yüzde 1.0’a indirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70’ten yüzde 1,55’e düşürüldü.

ASGARİ ÖDEME DEĞİŞTİ

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,42’den yüzde 1,30’a indirildi. Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun % 20’siyle % 40’ı arasında olacak şekilde belirleyebilecek.

BANKALAR ASGARİYİ BELİRLEYEBİLECEK

BDDK’nın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğiyle, kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarın “Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı” ve “ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceği” kararlaştırıldı.

