Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi? Hangi bankalar kredi kartı borçlarını erteledi?

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Salgın, hayatın her alanını etkilerken bu süreçte bankalar müşterilerinin özellikle ekonomik açıdan azami miktarda etkilenmesi için çalışmalara başladı. Vatandaşlar kredi borçlarının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." demişti. Kredi kartı ödemeleri ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KREDİ KARTI ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank başta olmak üzere birçok banka hazırladıkları destek paketlerini sundu ve kredi ödemelerini ertelediklerini bildirdi. Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek. Vakıfbank ise kredi kartı borçları için 9 maddelik bir destek paketi açıklamasında bulundu.

KREDİ BORÇLARINI ERTELEYEN BANKALAR

HALKBANK

Halkbank tarafından yapılan açıklama göre, 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

ZİRAAT KATILIM BANKASI

Ziraat Katılım Bankası, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek.

DENİZBANK

DenizBank, talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası tarafından müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde; anapara, faiz, taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

TEB

Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.

VAKIFBANK'TAN 9 MADDELİK DESTEK PAKETİ

VakıfBank, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran paket kapsamında, firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.