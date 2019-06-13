Kredi kartı asgari ödeme oranı değişti mi? İşte kredi kartı asgari ödeme oranı 2019!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında kredi kartı asgari ödeme oranı ile ilgili düzenlemeye gidildi. Düzenlemeden sonra "Kredi kartı asgari ödeme oranı değişti mi? 2019 kredi kartı asgari ödeme oranı ne oldu? diye internette aranmaya başladı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarı, bütün kredi kartı limitleri için dönem borcunun yüzde 30’una çekti. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, daha önce, ödenmesi gereken asgari kredi kartı dönem borcunu; 15,000 TL’ye kadar limitli kredi kartları için yüzde 30’u, 15,000-20,000 TL’ye kadar limitli olan kredi kartları için yüzde 35’i, 20,000 TL ve üzeri limitli kredi kartları için yüzde 40’ı olarak düzenleyen madde değiştirildi.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI NE DEMEK?

Asgari ödeme, kredi veya kredi kartı gibi finansal borçlarının en son ödeme tarihine kadar ki azami ödeme tutarını ifade ediyor. Asgari ödeme tutarı, mevcutsa geçen dönemlerden kalan borçlarını da içeriyor. Dönem borcu toplam tutarı yerine asgari tutarı ödendiğinde, kalan tutar faizli olarak bir sonraki aya devroluyor ve asgari tutarı ödenmeye devam ettiği sürece kredi kartı borcu bir çığ gibi büyüyor.

KREDİ KARTI ASGARİ TUTAR ÖDENMEZSE NE OLUR?

Örneğin asgari tutar olan 300 TL’yi ödemezseniz hesap kesim tarihinden başlamak üzere borcunuza gecikme faizi işlemeye başlıyor. 90 gün boyunca, yani 3 dönem üst üste ödememeniz halinde ise hakkınızda yasal takip başlatılıyor. Ödemediğiniz süre boyunca borcunuza gecikme faizi işlemeye devam ediyor ve ödemeniz gereken tutar sürekli artıyor.