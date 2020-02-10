Kredi kartı aidatında forsla dolandırıcılık
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, belli bir kesimin, sosyal medya platformlarında Cumurbaşkanlığı forsu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumların logosunu kullanarak dolandırıcılık yaptığını açıkladı.
Koçal, bu kişilerin “kredi kartı yıllık aidatları geri alınıyor” gibi reklam verdiğini belirterek, bu tür reklamların ortak amacının, tüketicilerin kredi kartı bilgilerini ele geçirmek olduğunu söyledi.