Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları hesaplama

Konut kredisi faiz oranların, bankaların yaptığı indirim açıklamalarının ardından yoğun ilgi görüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz." demişti. Bu açıklamanın ardından kamu bankalarından indirim açıklamaları geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çektiler. Haberimiz içerisinden güncel kredi faiz oranlarına ve hesaplama ekranlarına ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi.





Açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 olarak belirlendi.Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle aylık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 olarak belirlendi.



Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizleri geriledi. Halkbank 180 ay vadeli konut kredisi için faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

VAKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank konut ve bireysel kredi faizlerini indirdi. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

VAKIF KATILIM KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıf Katılım, konut finansmanında 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine indirdi.

BAKAN ALBAYRAK’TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların konut kredisine olan talebini değerlendirdi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak; “Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız” dedi.