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Kredi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?

Kredi faiz oranları ne kadar" Konut kredisi faiz oranları hesaplama nasıl yapılır"

Kredi faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz." demişti. Bu açıklamanın ardından bankalardan indirim açıklamaları geldi. Kamu bankalarının konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesi sonrasındaki kredi talebi rekor seviyeye çıktı. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

Kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Konut kredisi faiz oranları nasıl hesaplanır? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz." demişti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ay başında konut faiz oranlarında indirime giderek, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık faizi yüzde 0,99'dan başlayan oranlara düşürürken, vadeleri de kamu bankalarının tarihinde ilk kez 120 aydan 180 aya kadar yükseltti.

KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI  

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi.

Açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 olarak belirlendi.Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle aylık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 olarak belirlendi. 


 
Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.  

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI  

Konut kredisi faizleri geriledi. Halkbank 180 ay vadeli konut kredisi için faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank konut ve bireysel kredi faizlerini indirdi. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

VAKIFBANK HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

VAKIF KATILIM KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıf Katılım, konut finansmanında 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine indirdi. 

ING BANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.34

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.35

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