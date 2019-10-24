Kredi faiz oranları ne kadar? 2019 En uygun konut, taşıt (araç) kredi faiz oranları hesaplama

En uygun taşıt (araç) ve konut kredisi faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 1 Ekim tarihinde başlayan taşıt kredisi faiz indirimi kampanyası ise tüm hızıyla devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya 31 Aralık’a kadar yapılabilecek. 24 Ekim’de Merkez Bankası faiz toplantısı yapılıyor. Vatandaşlar bu toplantının ardından alınacak olan kararın faizleri nasıl etkileyeceğini öğrenmek istiyor. Haberimiz içerisinden güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi faiz oranı: 1.25

Tüketici kredisi faiz oranı: 1.35

Konut kredisi faiz oranı: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1.35

Konut kredisi faiz oranı: 0.99

Taşıt kredisi: 1.25

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi faiz oranı: 1.17

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1.55

Taşıt kredisi faiz oranı:1.39

TEB FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi faiz oranı: 1.22

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1.25

Taşıt kredisi faiz oranı: 1.25

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi faiz oranı: 0.99

İhtiyaç kredisi faiz oranı: (Hızlı kredi) 1.49 - Özel sektör çalışanları (1.35)

Taşıt kredisi faiz oranı: 1.25

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı.Taşıt kredisi faiz indirimi başvuruları 1 Ekim tarihinde başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek

AYLIK ÖDEMEDE YAKLAŞIK 500 TL AVANTAJ VAR

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35’e indirdi. Halkbank, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19’a düşürürken, 500 bin liranın altında yüzde 0.99 olarak tuttu.