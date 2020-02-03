Kredi faiz oranları 2020 ne kadar, nasıl hesaplanır? İşte güncel kredi faiz oranları
Kredi faiz oranları 2020 ne kadar? vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan sorular arasında yer alıyor. İster konut almak için ister araba almak için ya da bireysel ihtiyaçlar için bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar en uygun krediyi hangi bankanın verdiği öğrenmek istiyor. 3 Şubat güncel kredi faiz oranları ve kredi hesaplama ekranları haberimizde..
Güncel kredi faiz oranları, merak ediliyor. Konut veya araba satın almak isteyenler ya da bireysel ihtiyaçları olanlar en uygun faizli krediyi veren bankayı araştırıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Kredi faiz oranları 2020 ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırılıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası güncel faiz oranlarını sizler için derledik. İşte güncel kredi faiz oranları..
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi % 1,05
Taşıt kredisi % 1,04
Konut kredisi % 0,99
ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI
VAKIFBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi % 1,12
Konut kredisi % 0,95 (Sarıpanjur kampanyası)
VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI
HALKBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi % 1,15
Taşıt kredisi % 1,02
Konut kredisi % 0,99
HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI
GARANTİ BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi % 1,09
Taşıt kredisi % 1,19
Konut kredisi % 0,99