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  3. Kredi faiz oranları 2020 ne kadar, nasıl hesaplanır? İşte güncel kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları 2020 ne kadar, nasıl hesaplanır? İşte güncel kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları 2020 ne kadar, nasıl hesaplanır" İşte güncel kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları 2020 ne kadar? vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan sorular arasında yer alıyor. İster konut almak için ister araba almak için ya da bireysel ihtiyaçlar için bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar en uygun krediyi hangi bankanın verdiği öğrenmek istiyor. 3 Şubat güncel kredi faiz oranları ve kredi hesaplama ekranları haberimizde..

Güncel kredi faiz oranları, merak ediliyor. Konut veya araba satın almak isteyenler ya da bireysel ihtiyaçları olanlar en uygun faizli krediyi veren bankayı araştırıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Kredi faiz oranları 2020 ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırılıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası güncel faiz oranlarını sizler için derledik. İşte güncel kredi faiz oranları..

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI 

Tüketici kredisi % 1,05
Taşıt kredisi % 1,04
Konut kredisi % 0,99

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI
 

VAKIFBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI 

Tüketici kredisi % 1,12
Konut kredisi % 0,95 (Sarıpanjur kampanyası)

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI


 

HALKBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI 

Tüketici kredisi % 1,15
Taşıt kredisi % 1,02
Konut kredisi % 0,99

HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI
 

GARANTİ BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI 

Tüketici kredisi % 1,09
Taşıt kredisi % 1,19
Konut kredisi % 0,99

GARANTİ BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI
 


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