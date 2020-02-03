Kredi faiz oranları 2020 ne kadar, nasıl hesaplanır? İşte güncel kredi faiz oranları

Güncel kredi faiz oranları, merak ediliyor. Konut veya araba satın almak isteyenler ya da bireysel ihtiyaçları olanlar en uygun faizli krediyi veren bankayı araştırıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Kredi faiz oranları 2020 ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırılıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası güncel faiz oranlarını sizler için derledik. İşte güncel kredi faiz oranları..

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi % 1,05

Taşıt kredisi % 1,04

Konut kredisi % 0,99

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI



VAKIFBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi % 1,12

Konut kredisi % 0,95 (Sarıpanjur kampanyası)

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI





HALKBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi % 1,15

Taşıt kredisi % 1,02

Konut kredisi % 0,99

HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI



GARANTİ BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi % 1,09

Taşıt kredisi % 1,19

Konut kredisi % 0,99

GARANTİ BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI

