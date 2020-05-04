Kredi faiz oranları 2020 ne kadar? Güncel taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplama!

Güncel taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları merak ediliyor. Kredi faiz oranları 2020 ne kadar? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile oluşturulan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankaları çeşitli avantajların sunulduğu esnaf kredisi, temel ihtiyaç kredisi ve işe devam kredisi de kullandırıyor. Ev ve araba almak isteyenler ise güncel taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına ve hesaplama ekranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası tüketici kredisi yüzde 1.05, konut kredisi yüzde 0,94 ve taşıt kredisi ise 0,96 oranında açıklandı.

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HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Halkbank ihtiyaç kredisi 1.07, taşıt kredisi 0,94, konut kredisi 0,94 olarak açıklandı.

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VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank ihtiyaç kredisi %1,05, konut kredisi % 0,94’dur.

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TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

Türkiye İş Bankası ihtiyaç bayram kredisi sigortalı 0.96, konut kredisi 0.95, taşıt kredisi 0.97’dir.

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Nihai taksit, kredi tutarı, faiz oranı, tahsil edilecek masraf ve komisyonlarla ilgili şubelerden bilgi alabilirsiniz.