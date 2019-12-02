Kredi faiz oranları: 2 Aralık ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizleri.. En uygun kredi hangi bankada?

Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bankalardan indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar ev, araba almak umuduyla bankalara başvuruyor. 3 Aralık tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranlarına gözler çevrilmiş durumda. Kredi faiz oranları düşecek mi? merak ediliyor. 2 Aralık ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizleri haberimizde..

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99 ( Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.17

Konut kredisi: 0.99 ( Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.)

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99 ( Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. )

İNG BANK FAİZ ORANLARI

ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.14

Taşıt kredisi: 1.1

Ev kredisi sigortalı: 1.06 ( İş Bankası anlaşmalı inşaat şirketleri vasıtası ile 0,78 oranında kredi veriyor. )

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.1

Taşıt kredisi: 1.23