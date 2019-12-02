Kredi faiz oranları: 2 Aralık ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizleri.. En uygun kredi hangi bankada?
Kredi faiz oranları arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasına kısa bir süre kala faiz oranları daha fazla merak edilmeye başladı. Bankalar araba, ev ve ihtiyaç kredisi almak isteyenlere cazip imkanlar sunuyor. İhtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Konut kredisi faizleri de kamudan sonra özel bankalarda da düşüyor. En uygun kredi hangi bankada? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2 Aralık ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizleri haberimizde..
Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bankalardan indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar ev, araba almak umuduyla bankalara başvuruyor. 3 Aralık tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranlarına gözler çevrilmiş durumda. Kredi faiz oranları düşecek mi? merak ediliyor. 2 Aralık ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizleri haberimizde..
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99 ( Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)
ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.17
Konut kredisi: 0.99 ( Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.)
VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99 ( Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. )
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
İNG BANK FAİZ ORANLARI
ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.
İNG BANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.14
Taşıt kredisi: 1.1
Ev kredisi sigortalı: 1.06 ( İş Bankası anlaşmalı inşaat şirketleri vasıtası ile 0,78 oranında kredi veriyor. )
İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:
Dijital ihtiyaç kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.1
Taşıt kredisi: 1.23