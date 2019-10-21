Kredi destek paketi neleri kapsıyor? Kamu bankaları kredi destek paketinde neler var?
Kredi destek paketi neleri kapsıyor? merak edilen konular arasında yerini aldı. Kamu bankalarından kredi destek paketi geldi. Bankalar ekonomiyi canlandırmak adına çeşitli kampanyalar yapmaya devam ediyor.10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. İşte detaylar..
Kredi destek paketi neleri kapsıyor? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.
KAMU BANKALARINDAN KREDİ DESTEK PAKETİ
Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.
10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.
Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasina yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.
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