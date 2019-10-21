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  3. Kredi destek paketi neleri kapsıyor? Kamu bankaları kredi destek paketinde neler var?

Kredi destek paketi neleri kapsıyor? Kamu bankaları kredi destek paketinde neler var?

Kredi destek paketi neleri kapsıyor" Kamu bankaları kredi destek paketinde neler var"

Kredi destek paketi neleri kapsıyor? merak edilen konular arasında yerini aldı. Kamu bankalarından kredi destek paketi geldi. Bankalar ekonomiyi canlandırmak adına çeşitli kampanyalar yapmaya devam ediyor.10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. İşte detaylar..

Kredi destek paketi neleri kapsıyor? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.

KAMU BANKALARINDAN KREDİ DESTEK PAKETİ 

Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.

10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasina yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.

KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI 

HALKBANK KONUT KREDSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Konut kredilerinde 1,22 faiz oranı sunuluyor

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI 

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ 

Konut kredilerinde 1,22 faiz oranı sunuluyor.

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