Kredi borcunda takip süresi 180 güne çıktı

İhtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsayan kararda gecikmeye giren krediler için takip süresinin 90 gün yerine 180 gün olacağı kaydedildi. Yeniden yapılandırılmış kredileri de kapsayan uygulama 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak.