Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Hangi bankalar kredi borçlarını erteledi?

Kredi borcu ertelemesi yapan bankaların hangileri olduğu merak ediliyor. Hangi bankalar kredi borçlarını erteledi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan kredi ödemeleriyle ilgili, "Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." dedi. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı ve kredi ödemelerini ertelediğini bildirdi.

KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kredi ödemeleriyle ilgili, "Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." dedi. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı ve kredi ödemelerini ertelediğini bildirdi. Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek.

İŞTE KREDİ BORÇLARINI ERTELEYEN BANKALAR

HALKBANK AÇIKLAMA YAPTI

Halkbank tarafından yapılan açıklama göre, 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

VAKIFBANK'TAN 9 MADDELİK DESTEK PAKETİ

VakıfBank, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

VakıfBank’tan yapılan açıklamaya göre, banka tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.

Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran paket kapsamında, firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.

ZİRAAT KATILIM BANKASI



Ziraat Katılım Bankası, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek.

QNB FİNANSBANK



QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

DENİZBANK



DenizBank, Koronavirüs salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

ŞEKERBANK

Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.



TEB



Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.