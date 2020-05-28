KPSS-2020/7 sonuçları ne zaman açıklanır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Alıma başvuran adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde..

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, bugün (28 Mayıs 2020) saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS 2020/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Tercih Ücreti 20 TL olup Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) adresinden ödenebiliyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.