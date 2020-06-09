KPSS-2020/7 sonuçları açıklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı

KPSS-2020/7 sonuçları yoğun ilgi görüyor.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2153 personel alımı yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Alım için 15 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihleri yapan adayların heyecanla beklediği yerleştirme sonuçları tamamlandı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı...

KPSS 2020/7 SONUÇ EKRANI

KPSS 2020/7 SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Haziran 2020 tarihinde 09.40’tan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI

Bakan Pakdemirli: "2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyen atandı."



YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.