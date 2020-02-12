KPSS 2020/4 tercih kılavuzu yayında! ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu

KPSS 2020/4 tercih kılavuzu ÖSYM son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecekler. Sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları taşıyan kişilerin işlemleri dikkate alınacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINDA

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzuna saat 13.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Bu kılavuzda, ilgili kurum tarafından atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de gösterilmiştir.

Sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Açıklamalar ve Uyarılar” ile “Başvuru Genel ve Özel Şartları” bölümlerini mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı ve şartları da göz önünde tutmanız gerekir.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.