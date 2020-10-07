KPSS-2020/13 kılavuzu yayında! Karayolları Genel Müdürlüğü 170 sözleşmeli personel alımı şartları neler?

Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılıyor. Alım, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ÖSYM tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile gerçekleşecek

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ALIM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 07 – 12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 12 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Karayolları Genel Müdürlüğünce atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE BAŞVURU

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir. 6.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.