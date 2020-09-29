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29 Eylül 2020 Salı 10:43 | Son Güncelleme:

KPSS-2020/11 sonuçları sorgulama ekranı: KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS-2020/11 sonuçları sorgulama ekranı: KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı sonuçları nereden öğrenilir"

KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. İşte KPSS-2020/11 sonuçları sorgulama ekranı..

Heyecanla beklenen KPSS-2020/11 sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Kadro yerleştirmeleri için tercihler 10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında alınmıştı. KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı sonuçları nereden sorgulanır?

KPSS 2020/11 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS 2020/11 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "10-16 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları

http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.

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