KPSS-2020/11 sonuçları sorgulama ekranı: KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı sonuçları nereden öğrenilir?

Heyecanla beklenen KPSS-2020/11 sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Kadro yerleştirmeleri için tercihler 10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında alınmıştı. KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı sonuçları nereden sorgulanır?

KPSS 2020/11 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS 2020/11 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "10-16 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları

http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.