KPSS-2020/11 sonuçları sorgulama ekranı: KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı sonuçları nereden öğrenilir?
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. İşte KPSS-2020/11 sonuçları sorgulama ekranı..
Heyecanla beklenen KPSS-2020/11 sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Kadro yerleştirmeleri için tercihler 10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında alınmıştı. KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı sonuçları nereden sorgulanır?
KPSS 2020/11 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
KPSS 2020/11 SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
ÖSYM BAŞKANI DUYURDU
Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "10-16 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları
http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.