KPSS-2020/10 sonuçları açıklandı! Tarım Bakanlığı KPSS-2020/10 sonuç sorgulama ekranı

KPSS-2020/10 sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Tercihler 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında alınmıştı.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Toplam 7.670 tercih yapan adaydan 53 aday kadrolara yerleştirildi. Açıkta kalan kontenjan kalmadı.