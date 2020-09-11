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  • KPSS-2020/10 sonuçları açıklandı! Tarım Bakanlığı KPSS-2020/10 sonuç sorgulama ekranı
11 Eylül 2020 Cuma 11:48 | Son Güncelleme:

KPSS-2020/10 sonuçları açıklandı! Tarım Bakanlığı KPSS-2020/10 sonuç sorgulama ekranı

KPSS-2020/10 sonuçları açıklandı! Tarım Bakanlığı KPSS-2020/10 sonuç sorgulama ekranı

KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

KPSS-2020/10 sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Tercihler 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında alınmıştı.

KPSS 2020/10 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Toplam 7.670 tercih yapan adaydan 53 aday kadrolara yerleştirildi. Açıkta kalan kontenjan kalmadı.

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