Kozmetiğe yapay zeka kattı, Araplar kapıda sıraya girdi

Özgül ÖZTÜRK

Her insanın parmak izi gibi cilt tipinin de ayrı olduğu gerçeğinden yola çıkan genç girişimci Seda Sakacı, Düzce Üniversitesi işbirliğiyle cildin check-up’ını çıkaran bir makine geliştirdi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve yapay zeka teknolojisiyle donatılan bu cihaz yardımıyla kliniğine başvuranların cilt, saç ve vücut analizini yapan Sakacı, elde ettiği bu bilimsel verilerin ışığında insanların kozmotoloji kimliğini çıkarıyor. Sakacı’nın her cilt ve saç tipine ayrı ürettiği kozmetik ürünler akne, sedef, egzama, rozasea gibi çözümü güç bir çok cilt hastalığına çare oluyor.

KADIN ÇİFTÇİLER ÜRETİYOR

Dünyada ve Türkiye’de doğala yönelim eğiliminin olduğuna dikkat çeken Seda Sakacı, “Cildimiz bizim vitrinimiz. Kozmetik markalarının satış kaygısıyla yanlış yönlendirildiği insanlar ciltlerine zarar veren pek çok ürünü kullanıyor ve geri dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşıyorlar. Ben de bu ihtiyacı görüp Düzce Teknoparkta Ar-Ge merkezi açtım. Burada kadın çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkiler ürettirip teknoparktaki laboratuvarımızda işliyoruz. Ürettiğimiz bu kişiye özel kozmetiklerimize her ülkeden rağbet gösteriliyor" dedi.

Katar’a şube açtı sırada ABD var

Seda Sakacı ve ekibinin geliştirdiği kozmetik ürünlere bugün Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep geliyor. İstanbul’daki kliniklerine ayda 100 kişinin geldiğini anlatan Sakacı, şunları kaydetti: “Bunların yüzde 20’si yabancılardan oluşuyor. Bugün Hollanda, Almanya, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerinden pek çok hastamız oluyor. Gelen talep üzerine Katar’da da bir merkez açtık. Katar’da ekibimiz kişilerin analizini yapıyor, veriler bize geliyor. Ona uygun ürünü geliştirip kargoyla gönderiyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD ve Avrupa’da da olmak istiyoruz.”

Kişiye özel parfüm yolda

Seda Sakacı Cosmetology Merkezi’nde hizmet veren Sakacı, üniversite sanayi işbirliğinin başarılı örneklerinden biri. Bu işi kurarken KOSGEB’in 50 bin TL’lik kadın girişimci desteğinden de yararlandığına dikkat çeken Sakacı, “Kozmetikten sonra şimdi kişiye özel koku üzerinde çalışıyoruz. Yani bu kozmetik ürünlerini o kişinin sevdiği kokularla kişisel zevklere uygun üretiyoruz. İleride parfüm de üretebiliriz” diye konuştu.