‘Koza’sından çıktı, uçuşa geçti 

Özgül ÖZTÜRK

15 temmuz hain darbe girişiminden sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Koza Altın İşletmeleri karlılık ve cirosuyla parmak ısırtıyor. Şirketin yeni yönetimiyle birlikte Bergama Tesisi’nde bir basın toplantısı düzenleyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Biz zaman zaman motivasyon için yerinde ziyaret ediyoruz bu işletmelerimizi. Biz devraldığımızda Koza Altın’ın özkaynakları 5.10 milyar TL seviyesindeyken yüzde 17 artışla 5.98 milyar TLye yükseldi. Aktifleri ise yüzde 23’lük artışla 5.33 milyar TL’den 6.52 milyar TL’ye yükseldi” dedi.

2210 KİŞİ EKMEK YİYOR

Şirketin başarısında deneyimli yöneticilerin göreve getirilmesinin önemli rol oynadığına işaret eden Muhiddin Gülal, “İşinin erbabı insanları göreve getirdik, atamalarımızda ehliyet ve liyakat temelinde yaptığımız için bu da rakamlara yansıdı” değerlendirmesinde bulundu. TMSF’nin yönetiminden önce 1754 kişinin çalıştığı Koza Altın’da şuanda çalışan sayısının toplam 2210’a yükseldiğini anlatan Gülal şunları kaydetti: “Türkiye’deki altının yüzde 35’ini çıkaran Koza Altın’ı devraldığımız an itibarıyla 14.1 TL olan hisse değeri yüzde 263 artışla 51.3 TL’ye çıktı. 2017’nin ilk 6 ayıyla 2018’in ilk 6 ayı karşılaştırıldığında cirosu yüzde 31 arttı. Kârlılığı yüzde 85 artışla 498 milyon TL’ye çıktı. Bunların hepsi milletin malı ve milli bir servet. Bu şirketler yatırım yapıp üretim ve katma değer yaratmaya devam edecek. Milletin emeğine iyi sahip çıkanlara teşekkür ediyorum.”

1022 şirketten 19.9 milyar geldi

TMSF yönetimindeki diğer şirketler hakkında da bilgiler veren Gülal, FETÖ’cülerin yönetiminden alınan 1022 şirketin 19.9 milyar TL büyüklüğe sahip olduğunu ve bu işletmelerde 46 bin 360 kişinin çalıştığını söyledi. TMSF kayyumunda olan şirketlerin satış sürecinin mahkeme kararına bağlı olduğuna dikkat çeken Gülal, “Ancak bu şirketlerin satış kararı ekonomik durumlarına da bağlı. Şuan ekonomik değerinde bir sorun olmadığı için mahkemenin vereceği karara kadar satışı söz konusu değil. Mahkeme kararının ardından oturup yeni bir planlama yapılacak” dedi.

Yılda 25 ton altın üretiliyor

Türkiye’de 2018 yılı için öngörülen toplam altın üretimi yıllık 25 ton. Bunun 8.5-9 tonunu Koza Altın tek başına gerçekleştiriyor. 2017 yılının ilk 6 ayında 113 bin ons altın üreterek, 493 milyon lira gelir elde eden şirket, bu yılın aynı döneminde 124 bin ons altın üretti. Bu üretim karşılığında ise 645 milyon lira kazandı. Firma bu yıl 218 milyon TL de yatırım yapmayı öngörüyor.