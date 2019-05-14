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  3. 'Köyleri terk etmeyin çiftçilikte kar artıyor'

'Köyleri terk etmeyin çiftçilikte kar artıyor'

'Köyleri terk etmeyin çiftçilikte kar artıyor'

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkanı Fehmi Kiraz, "Çiftçiler üretime devam etsin" dedi.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, çiftçilerin üretimi sürdürmeleri ve köylerini terk etmemeleri gerektiğini belirterek, “Çiftçilik ve tarımsal üretim birkaç yıl sonra daha fazla kâr getirecek. Orta vadede çiftçilik ve tarımsal üretim kazançlı ve önemli hale gelecek” dedi. Kiraz, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışın bütün ürünlerde çiftçinin yüzünü güldürdüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

BOLLUK YAŞANABİLİR

“Pek çok üründe rekolte daha iyi olacak. Patates ve soğanda hasat başladı. Dağlarda eriyen kar da akarsuları dolduruyor. Baraj olmayan yerler susuzluk çekmeyecek. Bundan dolayı pamuk, mısır, soya fasulyesi, şeker pancarı, ayçiçeği gibi endüstri bitkileri ile sebzelerde bolluk yaşanabileceğini düşünüyoruz” 

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