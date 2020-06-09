Kovid-19'un kuluçka döneminde 30 dakikada teşhis

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı’nda Türkiye’de yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarını anlattı. İşte Varank’ın öne çıkan sözleri:

YERLİ ÜRETİM MÜJDESİ



“Aşı ve ilaç alanındaki projelerimizle de insanlığa umut olmak istiyoruz. Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki projeler için özel bir burs programı oluşturduk. 340 öğrenci ve araştırmacıdan başvuru aldık. Bunların 300’ü desteğe hak kazandı. TÜBİTAK üzerinden desteklediğimiz yenilikçi bir tanı kiti projemiz de var. Kovid-19’un kuluçka döneminde, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce bu kitle 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor.”

“Brezilya’ya şimdiye kadar bin 500’den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin yoğun bakım solunum cihazını yurtdışına göndermiş olduk. Kovid-19 Platformu altında 9’u ilaç, 8’i de aşı geliştirme olmak üzere 17 proje sürdürülüyor. Aşı geliştirme projelerinde de dünyayla yarışıyoruz diyebiliriz.”

HAYVAN DENEYİ BAŞLADI



“Favi-piravir molekülünün laboratuvar seviyesinde yerli sentezi başarıyla gerçekleştirildi. Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda, Kovid-19 proteinlerini taşıyan sentetik yapılarla çalışıyoruz. RNA temelli aşı projesinin tasarımları yapılıyor. Bahsettiğim aşı projelerinin 3’ünde hayvan deneyleri başladı.”

Varank, “Brezilya’ya bin 500’den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı” dedi.