Kovid-19'a rağmen yatırım talebinde % 21'lik artış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2021 bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Ocak-ekim döneminde reel sektörün yatırım talebinin geçen yıla göre yüzde 21 arttığını belirten Bakan Varank “159 milyar liralık sabit yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik. Organize sanayi bölgelerimizde 762 yeni fabrika üretime başladı. Üretime geçen sanayi işletmesi sayısı yüzde 14’lük artışla 12 bin 259’a ulaştı. Bugün itibarıyla, sanayi bölgelerinde 3 bin 978 tesisin inşaatı devam ediyor” dedi.

GÜVEN GÖSTERGESİ



“Yatırımlardaki bu güçlü iştah, reel sektörün Türk ekonomisine olan güveninin en temel göstergelerinden birisi” diyen Bakan Varank organize sanayi bölgelerinin eylül ve ekim elektrik tüketimi verilerinin, pandemi döneminin kayıplarını telafi ettiğini gösterdiğini belirtti. Varank “İmalat sanayinde siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları ve ihracatta güçlü bir iyileşme var” dedi.

HEDEF YERLİ ÜRETİM



Varank “Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi yakında açıklayacağız. Küresel değer zincirlerindeki payımızı artırmak ve ülkemize daha fazla yatırım çekmek için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte hazırladığımız Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere. Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla; servo motorlar, CNC tezgâhları, eklemeli imalat makineleri gibi yüksek teknolojili ürünler artık yerli olarak üretilecek” dedi. Varank Türkiye’nin Otomobili ile ilgili de “Fabrika 18 ayda tamamlanacak ve araçlarımız 2022 yılının son çeyreğinde seri üretim bandından inecek” dedi.

34 MİLYON LİRALIK KOSGEB ALACAĞI YAPILANDIRILIYOR



Varank, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun uyarınca toplam 34 milyon liralık KOSGEB alacağının yapılandırılacağını söyledi. Varank “KOSGEB aracılığıyla 14 bin 963 girişimcimiz kendi işlerini kurarak, 416 milyon liralık destekten faydalandı. Ulusal Girişimcilik Stratejimizi, 2021’in ilk çeyreğinde kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

DÖRT AŞININ HAYVAN DENEYLERİ BAŞARILI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kovid-19 Türkiye Platformu altında aşı ve ilaç alanında 17 projenin başarıyla yürütüldüğünü belirterek, bu projelerde 436 araştırmacının gece gündüz çalıştığını vurguladı. Varank şunları söyledi: “Hayvan deneylerini başarıyla tamamlayan 4 aşı adayımızın en kısa sürede klinik deney aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz. TÜBİTAK Kovid-19 Platformu’ndaki bilim insanlarımız, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladı. Griffithsin molekülünün enfeksiyonu önleyici etkisi de kanıtlandı.”