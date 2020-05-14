Kovid-19 tarımın yıldızını parlattı

Bu yıl 14 Mayıs Çiftçiler Günü, Kovid-19 günlerinde kutlanıyor. Tarım ve gıda sektörünün önde gelen isimleri Çiftçiler Günü nedeniyle verdikleri mesajlarda, virüsün tarımın önemini tekrar ortaya koyduğu ve dünyada ‘gıda milliyetçiliği’nin öne çıkacağı görüşünde birleşti.

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: Dünya Çiftçiler Günü bu yıl Kovid-19’un küresel ekonomiyi ve gıda güvenliğini de tehdit ettiği koşullarda kutlanacak.Türkiye, üretimi aksatmadan sürdüren çiftçiler sayesinde tarımsal ürünlerde yeterlilik açısından birçok ülkeye göre daha şanslı.

STOKLAR ÖNEM KAZANDI



Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan: Salgın nedeniyle tarımsal üretimin ve gıda tedarikinin zorlaşması ve daha pahalı hale gelmesiyle, küresel düzeyde ‘gıda milliyetçiliği’ olarak adlandırılabilecek şekilde ülkelerin kendi stoklarını muhafaza etmelerine öncelik verdikleri görülüyor. Salgın sonrasında ulusal gıda egemenliği ön planda olacak. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizden en önemli talebimiz milli çeşitlerimizi kullanmalarıdır. Küresel salgının getirdiği endişelere çözüm milli tohum kullanmaktır.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Kovid-19 salgın süreci tarım ülkesi olmanın kıymetini anlamamızı sağladı. Bu süreçte, tarımsal ihtiyaçların her zaman başka ülkelerden tedarik edilemeyeceğini de öğrendik.

‘ORGANİK’ AVANTAJ OLUR



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep: Organik üretimdeki 35 yıllık birikimimizi avantaja çevirebilir, organik üretime ağırlık vererek hedef pazarlarımızdaki rakiplerimize karşı rekabette bir adım öne geçebiliriz. Tarım sektörünün gerekliliği ve stratejik değeri gün geçtikçe daha da iyi anlaşılmakta ve görünen o ki değişen dünya, toprağa çok daha fazla önem vermemiz gerektiğini bize öğretti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: Pandemi ile birlikte dünyanın; toprağın, tarımın, tarım üreticisinin önemini çok acı ve yıkıcı bir deneyimle bir kez daha gördük. Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren büyük bir özveri ile çalışan sağlık mensuplarını alkışladığımız gibi, 14 Mayıs çiftçiler Günü’nde; büyük bir özveri ile toprağı işleyen, bahçesinde-tarlasında çalışan, alın teri döken çiftçilerimizi, ürünleri toplayan tarım işçilerimizi alkışlıyorum.

TZOB: BÖLGENİN GIDA AMBARI OLABİLİRİZ



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarımın ve çiftçilerin öneminin salgınla mücadele sürecinde daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Bayraktar “Tarım demek gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Üreticilerimizi daha fazla destekler, sektörün yapısal sorunlarını çözersek tüm ülkelerin zarara uğradığı bu süreçte durumu fırsata çevirebilir, içinde bulunduğumuz coğrafyanın gıda ambarı olabiliriz” ifadelerini kullandı. Bayraktar, “Çiftçimiz pandemi sürecinde fedakarlık göstererek üretmeye devam etmiş, gıda arzında kesinti yaşanmasına müsaade etmemiştir. Dünyada çiftçiler, pandemi sürecinde üretimden kaçarken bizim çiftçimiz ülkemiz için üretmeye devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.