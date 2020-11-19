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19 Kasım 2020 Perşembe 23:18 | Son Güncelleme:

Kovid-19 aşısı Turkısh Cargo'ya emanet

Kovid-19 aşısı Turkısh Cargo'ya emanet

Turkish Cargo, Kovid-19 aşılarını dünyanın farklı ülkelerine ulaştırmaya başladı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) kargo markası Turkish Cargo, Çin’den sipariş edilen Kovid-19 aşılarını dünyanın farklı ülkelerine ulaştırmaya başladı. Özel soğutma sistemlerine sahip 7 konteynere yüklenen aşılar, Pekin’den İstanbul aktarmalı olarak Güney Amerika’nın en büyük kenti olan Sao Paulo’ya korunaklı şekilde ulaştırıldı. Turkish Cargo, ocak-eylül ayları arasında da 40 bin tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekipman taşıdı ve bu dönemde ilaç taşımalarında yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydetti. Turkish Cargo’nun artan talebe cevap verebilmek için ilave 1200 metrekare alana sahip ısı kontrollü akıllı depoyu devreye aldığı belirtildi. THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, “Pandemide aralıksız sürdürdüğümüz iş süreçlerimizle tedarik zincirinin devamlılığına ciddi katkılar sağladık” dedi.

<p>Peki, Kovid-19 sürecinde toplu taşıma nasıl olmalı? Sefer sayıları neden artış yaşanıyor mu? İsta

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