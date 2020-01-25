KOSGEB'den kadın işletmelerine 5 yılda 1 milyar TL destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB), kadın girişimcilere sağladığı destek 5 yılda 5 katına ulaştı. Kurum, 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 lira destek sağladı. Kadın girişimcilere, 2015’te 57 milyon 933 bin 100 lira olan destekler 2019 sonunda 298 milyon 285 bin 791 liraya yükseldi. Desteklerden faydalanan girişimci kadınlara ait işletme sayısı da 5 yılda 3 kat arttı. Bu sayı 2015’te 5 bin 681 iken, geçen yıl 14 bin 978’e yükseldi. KOSGEB’in bu dönemde engelli girişimcilere sağladığı desteklerde de düzenli artış oldu. Engelli girişimcilere sağlanan destekler, 2015’te 1 milyon 329 bin 790 lirayken 4 kat artarak 2019 yılında 5 milyon 388 bin 139 liraya ulaştı. Engelli girişimcilere ait işletme sayısı da 5 yılda 2 katına çıktı.

SANAL EĞİTİMLER VERİLECEK

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, kadın ve engelli girişimci sayısındaki artıştan memnuniyet duyduklarını ve bunu artırmaya yönelik projelere gelecek dönemde de devam edeceklerini söyledi. Uzkurt, toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için sundukları eğitimleri de e-Akademi Sistemi’yle sanal ortama taşıyarak herkes için ulaşılabilir yapacaklarını söyledi.