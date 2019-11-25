KOSGEB kredi faiz oranlarında 175 puan indirim gerçekleştirdi 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ Finansman Destek Programı’nda faiz ve kâr payı oranlarının 175 baz puan aşağı yönlü revize edildiğini belirtti. Uzkurt, “Stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz” dedi.

SİNYALLER OLUMLU

Türk ekonomisindeki canlanmanın kredi faizlerindeki düşüşü de beraberinde getirdiğini ifade eden Uzkurt, KOBİ’lerin krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni bir destek programı geliştiren KOSGEB’in, ekonomideki olumlu sinyaller üzerine faiz ve kâr payı oranlarını, 175 baz puan aşağı yönlü revize ettiğini söyledi.

TEÇHİZAT ALIMINDA KULLANILABİLECEK

Yeni düzenlemeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde açıkladığını dile getiren Uzkurt, kredi kullanan KOBİ’ler için avantajlı olan revizyonla artık işletmelerin 15 bin liraya kadar daha az faiz ve kâr payı ödeyeceklerini belirterek, her iki kredinin de işletme kredisi ve makine teçhizat kredisi olarak kullanılmasının mümkün olacağını vurguladı.