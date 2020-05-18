'Koronodan sonra kargocular için her gün Black Friday'

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Koronayla birlikte başlayan evde kalma sürecinde birçok sektörde işler durma noktasına gelirken, bazı sektörler de tarihi pik noktalarına ulaştı. İş yükü birden artan meslek gruplarından biri de kargocular oldu. E-ticaretin bütün yükünü sırtında taşıyan kargo sektörü, bu süreçte sokağa çıkma kısıtlamalarının da dışında kalarak ülkenin ihtiyacını evlere taşıdı ve taşımaya devam ediyor. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Bu ay geçen yılki Black Friday dönemini geçtik” dedi. Utku Ayyarkın, korona sonrası dönemi anlattı.

Kargo sektörü birdenbire çok hızlı bir talep artışıyla karşılaştı, değil mi… Bu sizin için nasıl bir dönem oldu anlatır mısınız?

Bu dönemde online ticarete dair bazı korku ve kaygıları olan insanlar bunu bir şekilde deneyimlemeye mecbur kaldılar. Şimdiye kadar ‘ürünüm gelmezse, yanlış gelirse’ diye düşünen insanlar e-ticaretle tanıştı. Ve kısa süre içinde deterjandan gıdaya, kozmetikten kıyafete her şeyi internetten sipariş eder oldular. Nielsen’in E-Ticaret Paneli’ne göre; pazar büyümesi, ilk vakanın açıklanmasından sonra geçen 5 haftada, 2020’nin ilk iki aylık performansının üç kat üzerine çıkarak yüzde 171 olarak gerçekleşti. Tabii bu da bize ekstra iş hacmi olarak yansıdı.

YÜZDE 75’LİK ARTIŞ VAR

Ne kadarlık bir artış var sizin işlerinizde?

11 Mart’ta ilk vakanın açıklanmasıyla işler hızlandı, nisanda daha da artı. Mayısta ise Anneler Günü kampanyaları ve bahar kampanyalarıyla birlikte insanların da dijital aşinalığı artınca gönderi miktarı geçen yılki Black Friday’i geçmiş durumda. Rakamsal olarak ise geçen yılın nisanına göre bizim işimiz yüzde 40, mayısa göre ise yüzde 75 arttı.

n Peki hazırlıklı mıydınız böyle bir talep artışına?

Biz uzun süredir yatırımlarımızı dünyada ticaretin online’a kaymakta olduğunu hesap ederek yapıyorduk. Nitekim geçen yılın son çeyreğinde her zamankinden daha hareketli bir Black Friday yaşamıştık. Dolayısıyla böyle yoğun kampanya dönemlerinden yoğunluğa alışkınız ve de altyapı olarak da buna hazırlıklıyız. Bu yüzden hazırlıksız yakalanmadık.

10 BİN KİŞİ İŞE ALINIR

İstihdam artışı oldu mu bu süreçte?

Mayıs ayındaki yüzde 70’in üzerindeki artış, bir istihdam ihtiyacı da yarattı. Onu da dönemsel istihdamla çözüyoruz. ‘Esnaf Kurye’ diye adlandırdığımız bir çözümümüz var. Ticari aracı olan ve gerekli belgeleri bulunan sürücülerle kazan-kazan mantığıyla çalışabiliyoruz. Aracı olan arkadaşlarla anlaşma yapıyoruz. Kendi araçlarıyla gelip günlük kargolarımızı alıp dağıtıyorlar. Ne kadar kargo dağıtırlarsa o kadar kazanıyorlar. Ve ciddi bir gelir elde ediyorlar.

BU DÖNEMDE BU SİSTEMLE 500’ÜN ÜZERİNDE İLAVE İSTİHDAM YARATTIK.



Peki daha fazla çalışana ihtiyaç olacak mı?

Hem bizim hem de sektörün bu konuda talepleri var. Artan iş yükümüz teslimat noktasında bizi zora düşürüyor. Bizim şu anda 14 bin çalışanımız var. Eylül- aralık dönemi için 1000 civarında yeni istihdama ihtiyacımız olacak. Bu sadece bizim için geçerli olan rakam, sektöre baktığımızda 110 bin kişilik bir istihdam söz konusu. Ben sektördeki firmaların da ek istihdama ihtiyaç duyacağını, bu yıl içinde toplam 10 bin kişi civarında yeni işe alım olacağını tahmin ediyorum.

Her gün ortalama 600 bin gönderiyi sıfır temasa yakın yerine ulaştırıyoruz. 65 yaş üstü büyüklerimizden taşıma ücreti almıyoruz.

E-TİCARETİN KONFORUNA ALIŞTIK BURADAN DÖNÜŞ OLMAZ



Alışveriş merkezleri (AVM) açıldı, normalleşmeden söz ediliyor. Sizde işler tekrar eski seviyelerine iner mi?

Ben bir süre daha AVM’lere ya da dışarıda alışverişe çok hızlı bir dönüş olacağını düşünmüyorum. İnsanlar alışverişte internetin konforuna alıştı. İşlerin normale dönmesi, mağazalarda alışverişin başlamasıyla birlikte, bu yarattığımız yüzde 75’lik yeni iş hacminin, yüzde 40’ı kalır diye düşünüyorum.

PUZZLE VE OYUNCAK GÖNDERİSİ ARTTI



Gönderilerde değişim var mı, en çok hangi ürünlere talep var bu dönemde?

Alışveriş şekilleri ve öncelikli ihtiyaçlarda farklılaşma olduğunu ve hareketlilik yaşandığını söyleyebiliriz. Şirketten şirkete olan kargolar çok ciddi şekilde azaldı. Şirketlerden şahıslara olan kargolar hemen hemen geçmişteki seviyesini koruyor. Temel ihtiyaçlar, hijyen ve temizlik ürünleri, spor malzemeleri gibi ürünlerde talep arttı. Mesela son dönemde çocuklar hiç evden çıkamadığı için puzzle, oyuncak gönderileri arttı.

KÜÇÜK NOTLARLA MOTİVE OLUYORUZ



Bu dönemde kargocular da sağlığını riske atarak çalışmaya hiç ara vermedi. Size de teşekkürler geliyor mu?

Evet çalışma arkadaşlarımız kapılara, gönderilere yapıştırılmış küçük teşekkür notları buluyorlar. Nasıl ki sağlık çalışanları alkışlanınca motive oluyorsa biz de bu notlarla motive oluyoruz. Aslında biz de bütün Türkiye evindeyken hafta içi, hafta sonu demeden çalışan, kutsal görev yapan bir sektörüz. Değerli bir iş yaptığınızın anlaşılması kazanacağınız paradan çok daha fazla anlam ifade ediyor. Daha ürünü çıkmadan ne zaman gelecek diye soranlar da var. Hoşgörüye çok ihtiyacımızın olduğu bir süreçten geçiyoruz.