Koronayla 9.9 daraldık, ‘V' tipi yükseliş başladı

Koronavirüs salgının etkilerinin en yoğun olarak hissedildiği ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 9.9 daraldı. Uzmanlar, yüzde 7.5 ila yüzde 15 gibi geniş bir aralıkta daralma bekliyordu. Türkiye en iyi performans gösteren 16. ülke oldu. Aynı dönemde dünyanın dev ekonomilerinden ABD 31.7, İngiltere 22.8 küçüldü. İkinci çeyrekte büyüyen tek ülke ise virüsün etkisini ilk çeyrekte yaşayan Çin oldu. Çin ilk çeyrekte 6.8 küçülürken Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4.4 büyüme yakalamıştı. Pandemiye bu büyüme rakamıyla giren Türkiye’nin çarkları tamamen durdurmayarak diğer ülkelere göre nispeten daha iyi bir sınav verdi.

Bundan sonraki süreçte ise Türk ekonomisinin koronavirüs sürecinden ‘V’ tipi bir büyüme ile çıkacağı tahmin ediliyor. Türk ekonomisinin atılan proaktif adımlarla pozitif ayrıştığını ifade eden ekonomistler, öncü verilerin ise 3. çeyrek toparlanmasına ilişkin umut verdiğini kaydetti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi “İlk sinyaller üçüncü çeyrekte belirgin toparlanmaya işaret etmekte” dedi. Ekonomist Özlem Derici Şengül de son verilerin ekonominin hızlı toparlanma içinde olduğuna ve pandemi öncesi döneme dönüldüğüne işaret ettiğini söyledi.

ALBAYRAK: TÜRKİYE’NİN DİNAMİKLERİ KUVVETLİ



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Kötümser tabloların aksine GSYİH oranı dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Ekonominin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli” dedi. Albayrak, Türkiye’nin yılı pozitif ayrışarak kapatacağını vurgulayarak “2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz” dedi.

EN FAZLA FİNANS SEKTÖRÜ BÜYÜDÜ



İkinci çeyrekte en yüksek daralma yüzde 25’le hizmet sektöründe yaşanırken sanayi sektörü de yüzde 16.5 daraldı. Finansta 27.8, iletişim sektöründe ise yüzde 11 büyüme yaşandı.

İŞ DÜNYASI: 3. ÇEYREKTE TOPARLANIRIZ



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: 2020’nin ikinci çeyreği, tüm dünyada hayatın adeta durduğu ‘Korona Çeyreği’ oldu. Yüzde 9,9’luk bu daralma, V tipi dönüşün dip noktasını gösterdi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Geçici olarak yaşanan küçülme moralimizi asla bozmayacak, büyüme hamlesinde elimizden geleni yapacağız.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: İkinci çeyrek geride kaldı, üçüncü çeyrekte toparlarız.