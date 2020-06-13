Koronavirüs'ün nisan hasarı

SANAYİ ÜRETİMİ % 31.4 DARALDI: Koronavirüs salgının en yoğun olarak yaşandığı nisan ayında sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 31,4 daraldı. Piyasalarda sanayi üretim endeksinin yüzde 25 gerilemesi bekleniyordu. Aylık bazda ise yüzde 30,4 gerileme yaşandı.

SATIŞLAR % 19.3 DÜŞTÜ: Perakende satış hacmi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,5 arttı.

CARİ AÇIK 5 MİLYAR DOLAR: Nisan 2019’da 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar oldu.