Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için yeni tedbirler devrede

KOBİ’LERE LİMİT 10 KATINA ÇIKTI



KGF’den sonra KOSGEB de kredileri de devreye alındı. KOSGEB faiz desteklerinden yararlananların sanayi şirketi olma şartı kaldırılırken, geri ödemesiz faiz desteğinin miktarı da 10 kat artırılarak 3 milyon liraya çıkarıldı. Böylece KOSGEB aracılığıyla faizsiz olarak kullanılabilecek kredi miktarı da 2-3 milyon liradan, 80 milyon liraya yükselmiş oldu. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, bu kapsamda kullandırılacak kredilerin vadesi de 48 aydan 60 aya çıkarıldı.

ELEKTRİK FATURASINDA ‘KIYAS’ DÖNEMİ



Elektrik ve doğalgaz sayaçları 3 ay boyunca okunmayacak, abonelere geçmiş tüketime göre fatura gönderilecek. Uygulama karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri için geçerli olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre faturalar ‘kıyasen’ hazırlanacak. Fatura hazırlanırken mevsimsellik, son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalaması ve tüketicinin beyanı esas alınacak. 3 ayın sonunda fazla tutar olursa mahsuplaşma yapılacak.

ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ UZATILDI



COVID-19 salgını nedeniyle, araç muayene süreleri uzatıldı. Bakanlığın ilgili yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte “Yönetmeliğin 14’üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde bakanlıkça uzatılabilir” denildi. TÜVTÜRK tarafından işletilen taşıt muayene istasyonlarında 4 bin dolayında çalışan bulunuyor.

KONUT HESAPLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI



Konut hesabında birikim yapan vatandaşlar için uygulanan düzenli ödeme yapmama imkanı genişletildi. Yeni yönetmeliğe göre 30 Eylül’e kadar düzenli ödeme yapmama imkanı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 6 defa, 3 aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 2 defa olarak uygulanacak. Uygulama daha önce aylık ödeme planınında bir dönem içinde en fazla 3 defa, 3 aylık ödeme planında ise bir dönem içinde en fazla 1 defa ödememe imkanı getiriyordu.