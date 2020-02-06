Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,987
  • 6,5916
  • 301.215
  • 122397
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Koronavirüsü Çin ekonomisini vurdu! İki otomotiv devi üretime ara verdi

Koronavirüsü Çin ekonomisini vurdu! İki otomotiv devi üretime ara verdi

Koronavirüsü Çin ekonomisini vurdu! İki otomotiv devi üretime ara verdi

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody´s, Çin otomotiv endüstrisi talebinin, ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip coronavirüs salgınının olumsuz etkisini yok edeceğine dikkat çekerken, Honda, Toyota gibi üreticiler üretime geçici olarak ara verdiklerini açıkladılar.

Buna karşılık, kısa vadede talep ve kurumsal sermaye harcamalarında geçici daralmalar da bekleniyor. Moody´s Başkan Yardımcısı Gerwin Ho, coronavirüs salgını nedeniyle potansiyel müşterilerin, araç satış bayileri de dahil, kalabalık ortamlara girmekten çekindikleri için kısa vadada satışlarda bir miktar düşüş olabileceğine işaret etti ve ekledi:

"Bununla birlikte, Çin'deki ekonomik büyüme ve otomobil sahipliği oranındaki artışa bağlı olarak, çok sayıda potansiyel müşterinin talebini ertelemediğini ve talepteki uzun vadeli büyümenin de aksamadan sürdüğünü görüyoruz.

Japonya menşeili otomotiv firması Honda da, Çin´in Vuhan kentinde bulunan fabrikasının faaliyetlerini, virüsiçin artan uyarılara bağlı olarak en iyi olasılıkla Şubat sonuna kadar durduracağını duyurdu.

Şirket bir önceki açıklamasında fabrikanın geçici olarak 14 Şubat´a kadar kapatılacağını belirtmişti.

Toyota İşletme Müdürü Masayoshi Shirayanagi basına yaptığı açıklamada ise otomotiv satışlarının virüs  etkisiyle azadığını belirtti.

Shirayanagi aynı zamanda ihtiyaç duyulması halinde üretimin önemli bir kısmını Çin dışına taşıyabileceklerini de belirtti. Shirayanagi, üretimin Çin´de durdurulması halinde Avrupa ya da ABD´de devam edebileceğine inandıklarını ifade etti.

(DHA)


Tolga Sarıtaş'tan 'Çukur' açıklaması
Hakan Ural'dan Seda Akgül açıklaması
Çağatay Ulusoy'un mor pijaması sosyal medyada alay konusu oldu!
Eski eşine sert çıktı: Herkes kendi yoluna baksın!
İkinci bebeklerinin ismini ilk kez açıkladı
<p>İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu

Canan Karatay Önerdi! ´Bunu Kışın Bol Bol Yerseniz Grip Olmazsınız´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Robot yönetiminde orkestra

Wuhan'da çalışan sağlık personellerinin ürküten görüntüleri