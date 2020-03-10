Koronavirüsten 'petrol savaşı' çıktı

Dünyada 80’den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınının küresel petrol talebini düşürmesi Suudi Arabistan’ı zor duruma sokarken piyasaların korktuğu oldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında Suudiler Ruslara ‘üretimi azaltalım’ önerisini sunarken, Rusya kabul etmedi. Bunun üzerine Suudiler pazar kaybetmemek için üretimi artıracağını ve 6-10 dolar iskonto yapacağını duyurdu.

ŞOK DÜŞÜŞ YAŞANDI



Suudilerin 3 yıllık işbirliğine son verip petrol piyasasında Rusya’ya ‘fiyat savaşı’ açması üzerine petrol fiyatları bir anda yüzde 30 düşerek 31 dolara indi.

30 YIL SONRA BİR İLK



Bu, 22 Şubat 2016’dan bu yana piyasalarda görülen en düşük fiyat olarak tarihe geçti. Ancak daha da önemlisi 1991’de, Kuveyt krizi sırasından yaşanandan sonra, petrol fiyatları tarihinde bir günde yaşanan en sert düşüş gerçekleşti. Ancak ekonomistler en büyük üretici durumundaki Suudiler’in Rusya’ya karşı başlattığı fiyat savaşından ilk etapta yıkıcı zarar görecek olan ülkelerin Rusya’dan çok Venezuela, İran, Amerikan petrol şirketleri ve Suudia Arabistan’ın kendisi olacağını düşünüyor.

Son 4 yılda 3 kez petrol üretimini azaltan Rusya’nın, üretimde kesintiyi kabul etmeyerek fiyatlardaki düşüşün bir süre daha devam etmesini ve ABD’nin kaya petrolü üreticilerinin bir kısmının piyasa dışına itilmesini hedeflediği belirtiliyor.

ABD ZARAR GÖRÜR



Uzmanlara göre eğer 30 dolar civarındaki fiyatta Rusya 3 ay kadar direnebilirse, çok sayıda ABD’li kaya petrolü üreticisi iflas edecek. Rusya Maliye Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada petrolde 25-30 dolarlık fiyata 6-10 yıl dayanabileceğini duyurarak rakiplerine mesaj verdi. Suudi Arabistan’ın ise bütçesini dengeleyebilmesi için petrol fiyatlarının 80-85 dolar arasında seyretmesi gerekiyor. Fiyatların 50 doların üstüne çıkmasıyla Suudi Arabistan ve Rusya’nın pazar paylarının önemli kısmını ele geçiren ABD, Kasım 2018’de bu ülkeleri geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu. Petrolü çıkarmanın maliyeti ABD’de 50 dolar, S. Arabistan’da ise 15-20 dolar...

TÜRKİYE’YE 10 MİLYAR $ KATKISI OLUR



Petrol fiyatlarındaki düşüş kalıcı olursa Türkiye’nin yıllık 40 milyar dolarlık faturası da düşecek. Enerji uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Türkiye´de petroldeki her 10 dolarlık düşüş ekonomiye 4 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. 30-40 dolarlık bir düşüş olduğunu ve devam ettiğini düşünürsek 10 milyar dolardan fazla getirisi olacak” diye konuştu.

DÜŞÜŞ KALICI OLURSA BİR DEPO BENZİN 60 LİRA UCUZLAYACAK



Varili 31 dolara inen petrol fiyatları şayet bu seviyede kalıcı olur ve geçen yıllardaki gibi pompa fiyatlarına yansıtılırsa şu andaki fiyat en az yüzde 20 geri gelecek. Böylece benzin fiyatı 6.81 liradan 5.40 liraya ve motorin fiyatı da 6.22 liradan 4.90 liraya inebilir. Bu da 45 litrelik deponun 60 lira az maliyetle dolması demek...

POMPAYA YANSIR

Enerji Bakanı Dönmez dün bir soru üzerine “Düşüşü zaten pompaya yansıtıyoruz. Şu an bir rakam telaffuz edemeyiz” dedi. Uzmanlar sürecin uzun sürmesi durumunda sadece akaryakıt değil petrole endeksli gaz faturasının da azalacağı görüşünde.



BORSALARDA BÜYÜK PANİK



Virüsün etkisinden kurtulamayan küresel piyasalara dün bir darbe de petrol cephesinden geldi. Hızla düşen petrol fiyatları dünya borsalarında bir süredir devam eden düşüşü tetikledi. Japon Nikkei endeksi yüzde 6, Hong Kong borsası yüzde 4.3, Avustralya borsası yüzde 6, Güney Kore endeksi yüzde 4, Hindistan endeksi yüzde 4.2, Çin’de Şanghay Endeksi yüzde değer kaybetti.

ABD DURDURDU

ABD borsaları da güne yüzde 7 düşüşle başlayınca işlemler durduruldu. Güne yüzde 2 kayıpla başlayan Borsa İstanbul ise günü yüzde 5.54 kayıpla kapattı. Avrupa borsalarında ise kayıp daha da fazla oldu. Almanya’da DAX Endeksi yüzde 7.4 düşerken, İngiltere’de borsasında kayıp yüzde 8’i aştı. Suudi Borsası yüzde 7 düşerken Suudi Aramcı bir günde yüzde 10 düşerek 167 milyar dolar eridi. BP’nin hisseleri erken işlemlerde yüzde 24 düştü. Güvenli liman kabul edilen para birimlerinden Japon Yeni yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı. Ekonomisi petrol gelirine dayanan Rusya, Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 5 değer yitirdi.

Altının onsu ise ilk kez 1.700 doların üzerine çıktı. Türkiye’de ise gram altının fiyatı 331 TL seviyesini gördü.