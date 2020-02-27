Koronavirüsle Türk pamuğuna ilgi artar

Rapora göre, dünya genelinde toplam lif pamuk ithalatı 2018/2019 döneminde 9.3 milyon ton seviyelerindeyken, ithalatta en büyük payı Çin aldı.

2.2 MİLYON TON ÜRETİM



Türk pamuğunun bu çerçevede üreticiye kazandırması bekleniyor. Düşen pamuk fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Türkiye’de pamuk üretimi 2019’da yüzde 5 artarak 2.2 milyon tona çıktı.