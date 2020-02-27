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Koronavirüsle Türk pamuğuna ilgi artar

Koronavirüsle Türk pamuğuna ilgi artar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaya göre, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu ülke menşeli tekstil ürünlerinde yaşanacak pazar daralmasının, Türk pamuğuna olumlu yansıması bekleniyor.

Rapora göre, dünya genelinde toplam lif pamuk ithalatı 2018/2019 döneminde 9.3 milyon ton seviyelerindeyken, ithalatta en büyük payı Çin aldı.

2.2 MİLYON TON ÜRETİM

Türk pamuğunun bu çerçevede üreticiye kazandırması bekleniyor. Düşen pamuk fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Türkiye’de pamuk üretimi 2019’da yüzde 5 artarak 2.2 milyon tona çıktı. 


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