Koronavirüse sıkı takip! 5 ülkeye uçuş durdu

Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs insan sağlığını tehdit ederken, salgının ekonomik etkilerine karşılık da önlemler uygulamaya giriyor. Türkiye, gümrüklerde ve ulaştırmada aldığı kararların yanı sıra sürecin üretimden ticarete yansımasına kadar muhtemel gelişmeler için hazırlık yürütüyor. İşte o önlemler:

MASKE FIRSATÇISI YANDI!



Ticaret Bakanlığı, bir çalışma grubu kurdu. Virüsün, Türkiye’nin sınır komşuları İran ve Irak’ta görülmesi ve hızla yayılması nedeniyle Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Üzümlü ve Habur sınır kapıları geçici olarak kapatıldı.

Salgını fırsat bilerek iç piyasada maske ve tıbbi ekipmanların fiyatlarını fahiş seviyelere çekenlere göz açtırılmıyor. Reklam Kurulu, maske ve tıbbi ekipmanlarda haksız fiyat uyguladığı iddialarıyla incelediği 13 firmanın 9’una en yüksek seviyeden idari para cezası uyguladı.

Başta maske olmak üzere bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlandı.

KARGOLAR YÜZDE 90 AZALDI



Çinli firmaların alışveriş siteleri üzerinden verilen siparişlere yönelik Türkiye’ye gelen kargo sayısı, THY’nin uçuşlarını durdurmasının ardından yüzde 90 azalarak günlük 300’den 30 torbaya kadar geriledi.

HAVADA YOĞUN ÖNLEM



Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda, ulaştırma sektöründe de birçok tedbir uygulamaya konuldu. n İstanbul Havalimanı’na iki, diğer havalimanlarına birer termal kamera yerleştirilirken, sağlık görevlilerinin sayısı artırıldı.

Salgının yayılmasına paralel Türkiye’nin İtalya, Güney Kore, İran ve Irak arasındaki gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durduruldu.