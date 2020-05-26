Koronavirüs sonrası gayrimenkul sektörünü neler bekliyor?





Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, gayrimenkul sektörünün koronavirüs süreci sonrasında büyük değişim yaşayacağını ve yatırımcıların mekan tercihinin eskisi gibi olamayacağını söyledi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan gayrimenkul sektörü olarak, yaşanan daralma sonrasında oluşacak talep artışını karşılamak için durağan günleri hazırlık yaparak değerlendiriyoruz diyen Demirbaş” Koronavirüs nedeniyle herkes mecburen evlere çekildi. Haliyle evdeki konfor ve beklentiler de değişti. Daha büyük, çalışma odası olan, balkonlu hatta bahçeli bir eve geçmek gibi istekler oluştu. Uzmanlar home office çalışma modelinin artık pek çok şirket tarafından tamamen ya da kısmen uygulanabileceğini öngörüyor. Şirketlerin çoğu bu modele neredeyse bir gecede geçti. Şimdi evden çalışma şekli yaygınlaşınca çalışma odası ihtiyacı oluşacak, dolayısıyla da fazladan bir odaya yani daha büyük evlere talep artacak.” dedi

MÜSTAKİL EVLERE İLGİ ARTACAK

Salgının etkilerinin ülkemizde görülmeye başlanmasından sonra konut talebinin büyük şehirlerden diğer şehirlere ve özellikle yazlık bölgelere ve yayla evlerine kaydığını gördüklerini söyleyen Atalay Demirbaş “İlgi alanı değişenler evindeki konforu arttırmak isteyebilir. Evdeki ortamı beğenip daha konforlu ev arayışına girenler artacak. Yeni deneyimler yaşıyoruz ve bu deneyimlemeler sonrası ev arayışlarımızda büyüklük dışında başka özellikler de isteyeceğiz. Evden çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte evlerin büyüklüğünün yanı sıra balkon, bahçe gibi özellikler de talebi etkileyecek. Evde nefes alınan bölümleri olan balkonlu, teraslı hatta bahçeli evlere ilgi artacak. Konut tipi bazında analiz ettiğimizde ise müstakil konutlara ilginin arttığı çok net görülüyor.” dedi

ŞİRKETLER OFİS METREKARELERİNİ KÜÇÜLTEBİLİR

Esnek ofis ve ortak kullanımlı alanların, ofis binalarında ve projelerinde oldukça önem arz eden bir unsur olmasını beklediklerinin altını çizen Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Demirbaş “Akıllı binalarda daha az temas sağlayan teknolojik çözümlere ağırlık verilmesi, bilgi işlem ve otomasyon adına daha hızlı çözümler sunması mutlaka zorunlu hale gelecek. Şirketler ofis metrekarelerini küçültebilir, Haftada birkaç gün sadece toplantı yapmak için ofis kullananlar olabilir. Dolayısıyla plazalara ilgi azalacağını öngörüyoruz” dedi

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YAŞIYORUZ

Demirbaş son olarak şunları söyledi: “Gayrimenkul alım satım işlemlerinde ilk kez karşılaştığımız şeylerden biri de alıcı ve satıcının bir araya gelmeden uzaktan kararlar almasıydı. Salgın bize aslında durumun o kadar da zor olmadığını öğretti. Demand Grup olarak teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, tüketicilerin beklentisini karşılamaya çalıştık. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar sayesinde gayrimenkul satışlarında drone ile portföy video çekimi, VR Gözlük ile portföy tanıtımı ve dijital pazarlama gibi teknolojileri kullanarak işleyişlerini sorunsuz bir şekilde sürdürüyoruz.”