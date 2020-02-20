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Çin, Kuzey Kore'nin sınır ticaretini yeniden başlatma isteğini reddetti

Çin, Kuzey Kore'nin sınır ticaretini yeniden başlatma isteğini reddetti

Çin'in, Kuzey Kore'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek askıya aldığı sınır ticaretini yeniden başlatma talebine olumsuz cevap verdiği belirtildi.

Çin'in, Kuzey Kore'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek askıya aldığı sınır ticaretini yeniden başlatma talebine olumsuz cevap verdiği belirtildi.

Kuzey Kore basınında yer alan haberlerde, Pekin yönetimi, Kuzey Kore'nin sınırı yeniden açma talebini reddettiği aktarıldı.

Söz konusu talebin reddedilmesinde, yeni tip koronavirüs salgınının etkili olduğu ifade edildi.

Yeni tip koronavirüsün etkisini kaybetmeye başladığı ve ticaretin yeniden başlatılması için Kuzey Kore'nin biraz daha beklemesi gerektiği bildirildi.

İki ülke arasındaki ticaretin yeniden başlatılması talebi, geçen hafta başında Kore İşçi Partisi yetkilisi Kim Song Nam'ın Pekin ziyareti sırasında iletilmişti.

Kuzey Kore, 22 Ocak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin ile arasındaki sınır kapısını kapattığını duyurmuştu.

(AA)


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